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СПГ - будущее газовой отрасли России?

  • 2 октября 2009

Эпоха трубопроводов заканчивается, будущее газовой отрасли России на внешних рынках - за сжиженным природным газом. Готова ли к этому Россия, обладающая гигантскими запасами газа? Об этом - в материале Анны Рынды и Михаила Терновых.