Задержание Ил-76 в Таиланде

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На борту самолета было обнаружено более 30 тонн легкого и стрелкового оружия, а также детали ракет.
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