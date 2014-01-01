Последнее обновление: вторник, 15 декабря 2009 г., 12:09 GMT 15:09 MCK

Задержание Ил-76 в Таиланде

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На борту самолета было обнаружено более 30 тонн легкого и стрелкового оружия, а также детали ракет.

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