Боец "Альфы": мы были готовы к этому заданию

Параллельно с вводом советских частей в Афганистан в конце декабря 1979 года элитные подразделения взяли штурмом дворец тогдашнего президента Афганистана Хафизуллы Амина.

За этим последовала смена правительства и 10-летнее пребывание "ограниченного контингента", гибель тысяч советских солдат и вывод войск в 1989 году.

Штурм президентского дворца вела в частности и группа под командованием бойца отряда "Альфа" Олега Балашова. В интервью Би-би-си полковник Балашов рассказал о том, как отряд перебрасывали в Афганистан, о том, как проходил захват и о том, как он расценивает происходившее сейчас, 30 лет спустя.