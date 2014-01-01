Гаити: рождение в разрушенном городе

Спустя неделю после разрушительного землетрясения на Гаити, местные жители продолжают бороться за жизнь на развалинах собственных домов.

Съемочная группа Би-би-си вместе с семьей беременной женщины, обессиленной голодом, доехала до больницы и дождалась рождения ребенка.