Авторы MP3 представили новый музыкальный формат
Разработчики MP3 представили новый формат музыкальных файлов под названием MusicDNA, который может содержать не только музыку, но тексты песен, видео, фотографии и обложки альбомов, а также обновляемые блоги.
MusicDNA был создан норвежским разработчиком Дагфинном Бахом, участвовавшим в проектировании первого MP3-плейера.
Среди инвесторов проекта - Карлхейнц Бранденбург, считающийся изобретателем MP3.
Контракты на использование нового формата подписали американская звукозаписывающая компания Tommy Boy и британская Beggars Group, на которой записываются, среди прочих музыкантов, группы The Strokes, MIA и Vampire Weekend.
Однако пока ни одна из ведущих компаний звукозаписи в проекте не участвует.
Файлы MusicDNA, скорее всего, обойдутся пользователям дороже, чем MP3.
Конкуренция
MusicDNA также предстоит конкуренция с iTunes компании Apple, предоставляющей пользователям дополнительный контент, включая тексты, бонус-треки и видео.
Выступая на конференции представителей музыкальной индустрии Midem, Дагфинн Бах сказал: "Мы можем представить файл, который будет очень легко найти с помощью поисковых систем в интернете и который способен содержать до 32 Гб дополнительной информации".
"К тому же, эти файлы будут регулярно обновляться, так что каждый раз, когда пользователь его открывает, это будет обновленный файл", - пообещал Дагфинн Бах.
Тестовая версия MusicDNA будет запущена весной. К концу лета разработчики обещают запустить свой проект в производство.
Директор института цифровых технологий Фраунхофера в Германии Карлхейнце Бранденбург считает, что создание нового фомата давно назрело.
"Я думаю, он совмещает несколько идей, которые уже давно витали в воздухе", - считает Бранденбург.
"Я помню, как еще 10 лет назад многие говорили, что легальное скачивание файлов должно давать покупателям больше чем просто музыку, и MusicDNA - хороший способ это сделать", - говорит немецкий разработчик.