Авторы MP3 представили новый музыкальный формат

Image caption Новый формат MusicDNA обещает предоставлять пользователям увлекательный контент

Разработчики MP3 представили новый формат музыкальных файлов под названием MusicDNA, который может содержать не только музыку, но тексты песен, видео, фотографии и обложки альбомов, а также обновляемые блоги.

MusicDNA был создан норвежским разработчиком Дагфинном Бахом, участвовавшим в проектировании первого MP3-плейера.

Среди инвесторов проекта - Карлхейнц Бранденбург, считающийся изобретателем MP3.

Контракты на использование нового формата подписали американская звукозаписывающая компания Tommy Boy и британская Beggars Group, на которой записываются, среди прочих музыкантов, группы The Strokes, MIA и Vampire Weekend.

Однако пока ни одна из ведущих компаний звукозаписи в проекте не участвует.

Файлы MusicDNA, скорее всего, обойдутся пользователям дороже, чем MP3.

Конкуренция

MusicDNA также предстоит конкуренция с iTunes компании Apple, предоставляющей пользователям дополнительный контент, включая тексты, бонус-треки и видео.

Выступая на конференции представителей музыкальной индустрии Midem, Дагфинн Бах сказал: "Мы можем представить файл, который будет очень легко найти с помощью поисковых систем в интернете и который способен содержать до 32 Гб дополнительной информации".

Новый формат совмещает несколько идей, которые уже давно витали в воздухе Карлхейнце Бранденбург

"К тому же, эти файлы будут регулярно обновляться, так что каждый раз, когда пользователь его открывает, это будет обновленный файл", - пообещал Дагфинн Бах.

Тестовая версия MusicDNA будет запущена весной. К концу лета разработчики обещают запустить свой проект в производство.

Директор института цифровых технологий Фраунхофера в Германии Карлхейнце Бранденбург считает, что создание нового фомата давно назрело.

"Я думаю, он совмещает несколько идей, которые уже давно витали в воздухе", - считает Бранденбург.

"Я помню, как еще 10 лет назад многие говорили, что легальное скачивание файлов должно давать покупателям больше чем просто музыку, и MusicDNA - хороший способ это сделать", - говорит немецкий разработчик.