Самая дорогая рождественская ель в мире

В одном из отелей Абу-Даби появилась "драгоценная" ель.
Ее украшают 130 ювелирных изделий из золота, бриллиантов и жемчуга, стоимость которых превышает 11 млн долларов.
Изделия взяты на прокат у ювелиров, чьи магазины расположены в отеле.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В одном из отелей Абу-Даби появилась "драгоценная" ель.
Ее украшают 130 ювелирных изделий из золота, бриллиантов и жемчуга, стоимость которых превышает 11 млн долларов.
Изделия взяты на прокат у ювелиров, чьи магазины расположены в отеле.