Самая дорогая рождественская ель в мире

В одном из отелей Абу-Даби появилась "драгоценная" ель.

Ее украшают 130 ювелирных изделий из золота, бриллиантов и жемчуга, стоимость которых превышает 11 млн долларов.

Изделия взяты на прокат у ювелиров, чьи магазины расположены в отеле.