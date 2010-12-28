Десятилетие 2000-х: чем оно запомнилось

20 января 2009 года случилось событие эпохальное, если не для всего мира, то для Соединенных Штатов. В должность президента этой страны впервые в ее истории вступил чернокожий. Это вызвало такой энтузиазм, что вскоре Нобелевский комитет объявил о присуждении Бараку Обаме Премии мира, чем навлек на себя изрядную критику. А в апреле в случилась пандемия свиного гриппа, от которого в разных странах умерло без малого 12 тысяч человек.