Десятилетие 2000-х: чем оно запомнилось
Уходит в историю не только 2010 год, но и целое десятилетие 2000-х. Событий в нем было очень много, и отобрать самые значимые - задача не из простых. Справились ли мы с ней? Судить вам.
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11 сентября 2001 года стал днем, потрясшим мир. Исламисты, захватившие четыре пассажирских лайнера, врезались на двух из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона. Еще один самолет упал, не долетев до цели. Погибли в общей сложности более 3 тысяч человек. Джордж Буш объявил войну террору, и вскоре войска антиталибской коалиции вошли в Афганистан и вышибли талибов из Кабула.
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В июле 2003 года на авиасалоне в украинском Скнилове в толпу рухнул Су-27. Жертв, по разным сообщениям, было до 85. Происшествие стало самым кровопролитным в мировой истории авиашоу. 12 октября того же года "туристический рай" на индонезийском острове Бали сотрясла серия взрывов. Погибли 202 человека. Трагедия на Бали стала одной из первых в длинной череде похожих акций исламистов в Юго-Восточной Азии.
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1 февраля 2003 года при заходе на посадку в атмосфере сгорел американский космический челнок "Колумбия". Погибли все 7 астронавтов, находившихся на его борту. А 20 марта началась одна из самых крупных и самых неоднозначных войн десятилетия: войска международной коалиции вошли в Ирак и подвергли бомбардировке Багдад. Вскоре пал режим Саддама Хусейна. Сам бывший диктатор был казнен в декабре 2006 года.
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2004-й стал годом нескольких трагедий. 1-3 сентября - захват школы в Беслане, Северная Осетия. В результате нападения и последующего штурма погибли более 330 заложников, в том числе 186 детей. За полгода до этого, в марте, несколько взрывов прогремело в Мадриде. В частности, рядом с крупным вокзалом Аточа был взорван поезд. Погиб 191 человек.
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7 июля 2005 года четверо смертников взорвали себя в трех поездах лондонской подземки и в двухэтажном автобусе. Вместе с ними число жертв составило 56 человек. А вскоре, в августе, на протяжении многих дней мир прильнул к экранам телевизоров: на юг Соединенных Штатов обрушился ураган "Катрина", в результате которого под водой оказались целые города, с том числе знаменитый Новый Орлеан.
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В августе 2006 года израильская армия вошла на территорию южного Ливана с целью ответить на провокации радикальной шиитской группировки "Хезболла". Боевые действия, продолжавшиеся около месяца, оказались чрезвычайно кровопролитными. А вскоре, в августе, произошло событие и вовсе вселенского масштаба: Плутон лишился статуса планеты...
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В июне 2007 года Гордон Браун сменил Тони Блэра на посту премьер-министра Соединенного Королевства. Сбылась мечта человека, больше десятилетия остававшегося на вторых ролях. Но Браун недолго правил кабинетом: лейбористы проиграли первые же парламентские выборы. В самом конце 2007 года, 27 декабря, в Пакистане в результате покушения смертника убита бывшая премьер-министр страны, популярный политик Беназир Бхутто.
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В августе 2008 года, одновременно с открытием Олимпиады в Пекине, случилась война между Россией и Грузией. Стороны до сих пор продолжают винить друг друга. И почти в то же время на границе Франции и Швейцарии был пущен самый большой в мире ускоритель частиц, Большой адронный коллайдер. Этого события многие ждали с ужасом, полагая, что оно приблизит конец света.
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20 января 2009 года случилось событие эпохальное, если не для всего мира, то для Соединенных Штатов. В должность президента этой страны впервые в ее истории вступил чернокожий. Это вызвало такой энтузиазм, что вскоре Нобелевский комитет объявил о присуждении Бараку Обаме Премии мира, чем навлек на себя изрядную критику. А в апреле в случилась пандемия свиного гриппа, от которого в разных странах умерло без малого 12 тысяч человек.
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И, конечно, это было десятилетие высоких технологий. Тон в развитии которых по-прежнему задавал интернет. В это время бурно развивались цифровая музыка и игровые видеоприставки, появились электронные книги и принципиально новые мобильные телефоны; стали по-настоящему массовыми основанные на американской системе GPS спутниковые навигаторы, и появился совершенно новый феномен - социальные сети.