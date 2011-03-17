"Бахрейн был до недавнего времени раем на земле"

Бахрейн с 700-тысячным населением стал первой страной Персидского залива, которую захлестнула волна народных протестов, поднявшаяся в арабском мире.

В начале этой недели в охваченный беспорядками Бахрейн прибыло более тысячи военных из Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран региона Персидского залива, однако неизвестно, принимали ли они участие в разгоне демонстрантов.

О том, что творится на улицах Манамы сейчас, рассказывает жительница Бахрейна, Юлия, которая из соображений безопасности попросила нас не называть ее фамилию.

С ней беседовал ведущий Русской службы Би-би-си Дмитрий Полтавский.