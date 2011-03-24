Британцам предлагают "переосмыслить Россию"

В Лондоне проходит выставка современного российского искусства, на которой представлены работы девяти молодых художников.

Выставка организована фондом Calvert 22, девиз которого "Rethink Russia!" ("Переосмыслите Россию!").

По словам основателя фонда Нонны Матерковой, в последнее время у британцев складывалось превратное отношение к России. Многие в Великобритании считают, что былая глубина и культурные корни ушли из России, уступив место олигархам, поверхности и дурному вкусу.

Цель выставки – доказать, что Россия по-прежнему остается страной творческой, культурно развитой и богатой инновациями в разных отраслях.

Репортаж корреспондента Би-би-си Анастасии Успенской.