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Ганский игрок "Локомотива" Драман о работе в России

  • 27 марта 2011

Ганский футболист и атакующий полузащитник московского клуба "Локомотив" Хамину Драман говорит, что не посоветовал бы своим соотечественникам работать в России.