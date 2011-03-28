Чэпман: кто вам сказал, что я была агентом?

В соответствии с обещаниями премьер-министра Путина, карьера выдворенной из США Анны Чэпман в России резко пошла вверх.

За девять месяцев, прошедших со времени ее возвращения в Москву после "шпионского обмена", Чэпман побыла советником банка, моделью мужского журнала, кандидатом в руководители прокремлевского молодежного движения и телеведущей. По некоторым данным, ее кандидатура будет выдвинута даже на предстоящих выборах в парламент.

В интервью Би-би-си г-жа Чэпман сконцентрировалась на одном из этих проектов и рассказала корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу о том, что привлекло ее в работе на телевидении, в программе Рен-ТВ, посвященной необъяснимым явлениям.