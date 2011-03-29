Звезды Голливуда против Лукашенко

Требования о немедленном освобождении белорусских журналистов и оппозиционеров звучали в понедельник на акции протеста в центре Лондона. Ее организовали деятели культуры Британии совместно со "Свободным театром" из Белоруссии и правозащитной организацией Index on Censorship.

В марше протеста приняли участие такие известные актеры театра и кино, как Джуд Лоу и Кевин Спейси, а также британский драматург Том Стоппард и другие.

Демонстрация дошла до палаты общин, где актеры - впервые в истории британского парламента - сыграли перед депутатами отрывок из пьесы "Поколение джинс", написанной одним из основателей белорусского "Свободного театра" Николаем Халезиным.