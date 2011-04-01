Бывший учитель: реформа нужна, но не такая

В Москве прошел митинг против реформы образовательных стандартов для средней школы. Среди звучавших лозунгов: "Обеспеченный учитель - процветающая страна", "Россия - не страна дураков", "Новые образовательные стандарты рассчитаны на дураков", "Чужим умом Россию не поднять", "Не дадим растить наших детей дураками".

Проект реформы подготовлен Российской академией образования и должен воплощаться с 2013 года, к 2020 году на новый стандарты должны перейти все средние школы России. Согласно проекту реформы, в старших классах учащийся сможет выбирать, какие предметы изучать углубленно, какие на базовом уровне, а от каких отказаться вовсе.

Бывший учитель одной из столичных школ Александр Агамов рассказал Русской службы Би-би-си о том, почему он против готовящейся реформы.