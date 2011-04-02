Михаил Мессерер об искусстве и филантропии

В Британии объявлено о серьезном сокращении бюджетных расходов на культуру и искусство. Ничего удивительного - к подобным мерам жесткой экономии в условиях финансового кризиса прибегают сейчас в разных странах мира.

Театры, балетные труппы, картинные галереи вынуждены все чаще прибегать к помощи частных фондов и филантропов.

О тонкостях государственного и частного финансирования искусства и культуры на Западе и в России ведущий программы "Пятый этаж" Дмитрий Полтавский беседовал с известным хореографом Михаилом Мессерером.

В разные годы Мессерер работал с балетными труппами Ковент Гардена, Большого театра, Парижской национальной оперы, балетом Бежара, Королевским шведским балетом, Национальным балетом в Будапеште, Американским балетным театром и многими другими.

Ныне Михаил Мессерер занимает пост главного балетмейстера Михайловского театра в Петербурге.