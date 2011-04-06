Регина Майер верхом на корове
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Если нет лошади – оседлай корову!

  • 6 апреля 2011
15-летняя жительница Германии Регина Майер с детства мечтала заниматься конным спортом, однако на просьбу девочки купить ей лошадь родители ответили отказом.

Два года назад Регина решила оседлать свою корову Луну и добилась замечательных успехов в верховой езде: буренка теперь не только скачет галопом, но и берет невысокие барьеры.

Видео не сопровождается комментарием.