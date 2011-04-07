"Мы убежали по подложным паспортам"

Белорусский "Свободный театр" не может выступать в Минске. Зато о нем часто говорят в Британии и США.

Актеры и режиссеры этого театра борются с режимом Александра Лукашенко доступными им методами. Пытаются привлечь внимание международной общественности к проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии. Устраивают акции протеста с участием известнейших деятелей культуры и искусства, таких как Том Стоппард или Джуд Лоу. Играют спектакли - к примеру, в британском парламенте, впервые в его истории.

После выборов в декабре прошлого года, актерам "Свободного театра" пришлось бежать из Белоруссии, спасаясь от арестов и репрессий. Они находятся сейчас в разных странах мира.

К нам в Буш-хаус зашел арт-директор театра Николай Халезин, и мы спросили его рассказать о его нынешней жизни и о бегстве труппы за рубеж.