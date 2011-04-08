Фрагменты анимационного фильма "Гофманиада"

Анимационный фильм "Гофманиада" представлен в Каннах.
Главным художником проекта стал Михаил Шемякин. Режиссер - Станислав Соколов.
В фильм вошли сказки Э.Т.А. Гофмана "Песочный человек", "Крошка Цахес" и "Золотой горшок".
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Анимационный фильм "Гофманиада" представлен в Каннах.
Главным художником проекта стал Михаил Шемякин. Режиссер - Станислав Соколов.
В фильм вошли сказки Э.Т.А. Гофмана "Песочный человек", "Крошка Цахес" и "Золотой горшок".