Фрагменты анимационного фильма "Гофманиада"

Анимационный фильм "Гофманиада" представлен в Каннах.

Главным художником проекта стал Михаил Шемякин. Режиссер - Станислав Соколов.

В фильм вошли сказки Э.Т.А. Гофмана "Песочный человек", "Крошка Цахес" и "Золотой горшок".