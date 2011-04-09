"Поющие звезды" в прицеле телескопа

Звезды в ночном небе не только мерцают – они еще и "поют".
Как выяснили британские астрономы, каждая звезда исполняет в небесном хоре свою неповторимую партию.
Звуки звезд были записаны с помощью американского космического телескопа "Кеплер".
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Звезды в ночном небе не только мерцают – они еще и "поют".
Как выяснили британские астрономы, каждая звезда исполняет в небесном хоре свою неповторимую партию.
Звуки звезд были записаны с помощью американского космического телескопа "Кеплер".