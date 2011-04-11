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Леонид Парфенов в гостях у Би-би-си

  • 11 апреля 2011

Российский журналист и телеведущий Леонид Парфенов, приехавший в Лондон на книжную ярмарку, рассказал Севе Новгородцеву о своей книге-альбоме "Намедни" и современной российской действительности, какой она видится лично ему.