Белые медведи заблудились на стройке

Полярная медведица и ее детеныш, проснувшиеся от спячки, забрели на стройплощадку на одном из островов на Аляске.
После их появления работы там были приостановлены, возобновились они только после того, как животные ушли из этих мест.
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Полярная медведица и ее детеныш, проснувшиеся от спячки, забрели на стройплощадку на одном из островов на Аляске.
После их появления работы там были приостановлены, возобновились они только после того, как животные ушли из этих мест.