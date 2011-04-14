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Белые медведи заблудились на стройке

  • 14 апреля 2011

Полярная медведица и ее детеныш, проснувшиеся от спячки, забрели на стройплощадку на одном из островов на Аляске.

После их появления работы там были приостановлены, возобновились они только после того, как животные ушли из этих мест.