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Посол Азербайджана в России о распаде СССР и Карабахе

  • 18 апреля 2011

Посол Республики Азербайджан в России Полад Бюльбюль-Оглы рассказал Би-би-си о распаде Советского Союза и развитии конфликта в Нагорном Карабахе.