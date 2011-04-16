Владимир Путин сыграл в хоккей с 12-летними мальчиками

Он пел перед зрителями, в числе которых были голливудские звезды, он сидел за рулем болида "Формулы-1", он спасал журналистов от тигра и имеет черный пояс по дзюдо. Теперь российский премьер может добавить в свою копилку спортивных достижений катание на коньках.

В пятницу Владимир Путин поучаствовал в тренировке двух хоккейных команд, в которых играют 12-летние спортсмены.

До президентских выборов остается меньше года, и Путин с президентом Медведевым в последнее время публично демонстрировали расхождения во мнениях по целому ряду серьезных вопросов: это и суд над Ходорковским и Лебедвым, и вмешательство Запада в ливийские события, и перспектива выдвижения на предстоящих выборах. На этой неделе и тот, и другой громко заявили, что баллотироваться может каждый из них.

Би-би-си оказалась единственным британским вещателем, приглашенным на каток, на котором играл Путин. Рассказывает наш корреспондент Стив Розенберг.