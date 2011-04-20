Приют для беженцев в России: нищета и бесправие

Обитатели единственного в России центра для иностранцев, обратившихся за политическим убежищем и не имеющих средств к существованию, живут в старых строительных вагончиках с щелями в стенах и протекающими крышами, вдали от центров цивилизации.

Они жалуются на грубость и равнодушие персонала, и утверждают, что к ним применяется насилие. Официальный представитель Федеральной миграционной службы в интервью Би-би-си пообещал, что центр вскоре переведут ближе к Москве и условия проживания значительно улучшатся. Но при этом подверг критике иммиграционную политику стран ЕС, которая, по его словам, ставит под угрозу "выживание белой расы". Леонид Рагозин передает из Очера, Пермский Край.

Съемочная группа Би-би-си побывала на территории приюта и поговорила с теми, кто, спасаясь от притеснений в своей стране, оказался в ловушке в российском глубинке.

Репортаж Леонида Рагозина.