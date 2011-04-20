Герб принцессы и другие курьезы королевской свадьбы

Семья невесты принца Уильяма Кейт Миддлтон получила свой первый герб, который будет напечатан на официальной программе предстоящей в конце апреля королевской свадьбы.

На гербе – по предложению самой Кейт – изображены три дубовые веточки: по одной на каждого из детей четы Миддлтонов. Дуб – это традиционный символ Англии и западной части графства Беркшир, в котором Миддлтоны живут последние 30 лет.

Создания герба обошлось в 4400 фунтов стерлингов (около 6 тыс. долларов). Кейт будет использовать его до 29 апреля, когда состоится свадьба и когда ее знак будет объединен с гербом принца Уильяма.

Питер Оппенгеймер рассказал ведущему программы "БибиСева" Севе Новгородцеву, почему вообще понадобилось разработать герб.