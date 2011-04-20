Политические беженцы в России живут в страхе

Обитатели единственного в России центра для иностранцев, обратившихся за политическим убежищем и не имеющих средств к существованию, жалуются на бесправие и нищету.

Они живут в старых строительных вагончиках с щелями в стенах и протекающими крышами, вдали от центров цивилизации.

Иммигранты жалуются на грубость и равнодушие персонала, и утверждают, что к ним применяется насилие.

Официальный представитель Федеральной Миграционной Службы в интервью Би-би-си пообещал, что центр вскоре переведут ближе к Москве и условия проживания значительно улучшатся.

Но при этом подверг критике иммиграционную политику стран ЕС, которая, по его словам, ставит под угрозу "выживание белой расы".

Репортаж Леонида Рагозина из Очера в Пермском крае.