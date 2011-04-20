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Представитель ФМС России: "На кону выживание белой расы"

  • 20 апреля 2011

Официальный представитель ФМС России Константин Полторанин в интервью Би-би-си заявил, что "на кону выживание белой расы" и отношения с выходцами из других стран нужно строить таким образом, чтобы "смешение кровей шло в правильном режиме".