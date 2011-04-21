Асаф Гулиев: мы должны думать об интересах людей

Асаф Гулиев, журналист из азербайджанского города Агдам, который находится в зоне, оккупированной армянскими вооруженными силами.

- Конечно, больно думать, что не можешь поехать домой, где прошло детство. Но сегодня мы должны думать о том, что будет дальше. Надо захотеть найти на этот вопрос ответ.

Но, по-моему, и в Армении и в Азербайджане очень мало людей думает об этом. Мы же на Луне жить не будем, а будем жить здесь на Земле. Мы должны жить как полноценные граждане здесь.

Иногда говорят о государственных интересах, интересах нации. Все интересы должны отойти в сторону. Мы должны думать об интересах людей, которые жили и хотят жить в Карабахе.