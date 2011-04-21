Керим Керимли: "Без Шуши жить очень трудно"

Керим Керимли - азербайджанский беженец из города Шуша в Нагорном Карабахе.

- Шуша – это город моей молодости. Я там вырос, помню все улицы. Я помню всех людей, которые жили вокруг. Без Шуши жить очень трудно.

У нас с армянами были настолько переплетены традиции, что трудно было различить. Армяне прекрасно говорили по-азербайджански, азербайджанцы на карабахском диалекте армянского.

Конфликты в прошлом столетии были трижды между нами, и тем не менее мы продолжали потом жить мирно, через некоторое время. Даже в 1989 году парень один в Шуше женился на армянке, правда, его родители были против, но они уехали.

Я знаю армянку, шушинку, которая до сих пор живет в Баку, она вышла замуж за азербайджанца, он умер, но она до сих пор здесь живет с сыновьями.