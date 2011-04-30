В результате подавления антиправительственных манифестаций в Сирии погибли уже более 500 человек. Власти беспощадно подавляют все антиправительственные выступления, но они, несмотря на насилие, продолжаются.

К чему может привести смена власти в Сирии и необходимо ли международному сообществу вмешиваться во внутренние дела этой страны по тому же сценарию, как это было сделано в Ливии?

Об этом ведущий программы "Пятый этаж" Олег Антоненко говорил с политическим обозревателем, арабистом Константином Эггертом, а также политологом и писателем Андреем Остальским.