Северокорейский ГУЛАГ видно на Google

"Международная амнистия" опубликовала спутниковые фотографии, на которых, по утверждению правозащитников, запечатлены северокорейские лагеря для политических преступников. Территория этих лагерей продолжает расти.

В докладе, сопровождавшем публикацию фотографий, "Международная амнистия" приводит свидетельства очевидцев, рассказывающих об условиях содержания в лагере. В частности, речь идет о пытках, голоде и массовых казнях политических заключенных.

Власти Северной Кореи, которые по-прежнему отрицают наличие лагерей для политических заключенных, пока никак не прокомментировали последний доклад "Амнистии".

Сравнивая их с аналогичными снимками десятилетней давности, можно увидеть "значительное увеличение территории лагерей", говорят правозащитники.

Андрей Ланков, специалист по северной Корее, считает, что фотографии, опубликованные "Международной амнистией", действительно показывают лагеря КНДР, но он скептически относится к тому, что число заключенных там растет и достигло 200 тысяч.