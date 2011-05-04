50 лет назад в СССР приняли закон о тунеядстве

50 лет назад, в 1961, году президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни".

Одними из первых от закона пострадали поэт Иосиф Бродский и историк и публицист Андрей Амальрик, которых приговорили и сослали в Сибирь.

Уголовная статья за нарушение этого закона просуществовала 30 лет - до 1991 года, а в 1991 году был принят закон "О занятости населения", который отменил уголовную ответственность за тунеядство и легализовал безработицу.

С Севой Новгородцевым беседует Валентина Полухина, исследователь творчества Иосифа Бродского.