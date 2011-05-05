Ветеран Первой мировой войны, переживший всех

Клод Стэнли Чулз, последний из живших на планете ветеранов Первой мировой войны, скончался в Австралии в возрасте 110 лет.
Репортаж корреспондента Би-би-си Роберта Холла.
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Клод Стэнли Чулз, последний из живших на планете ветеранов Первой мировой войны, скончался в Австралии в возрасте 110 лет.
Репортаж корреспондента Би-би-си Роберта Холла.