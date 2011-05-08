Пожар в коптской церкви в Каире

В результате столкновений между мусульманами и христианами в египетской столице сгорела коптская церковь.
В результате столкновений погибло 10 человек. Для наведения порядка была привлечена армия.
Видео не сопровождается комментарием.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В результате столкновений между мусульманами и христианами в египетской столице сгорела коптская церковь.
В результате столкновений погибло 10 человек. Для наведения порядка была привлечена армия.
Видео не сопровождается комментарием.