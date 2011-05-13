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" Мальчик-магнит" показал свои способности

  • 13 мая 2011

6-летний Иван Стойлкович обладает сверхъестественными способностями притягивать металлические предметы.

Члены семьи Ивана говорят, что его не только из-за этого можно назвать необычным ребенком.