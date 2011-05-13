" Мальчик-магнит" показал свои способности

6-летний Иван Стойлкович обладает сверхъестественными способностями притягивать металлические предметы.
Члены семьи Ивана говорят, что его не только из-за этого можно назвать необычным ребенком.
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6-летний Иван Стойлкович обладает сверхъестественными способностями притягивать металлические предметы.
Члены семьи Ивана говорят, что его не только из-за этого можно назвать необычным ребенком.