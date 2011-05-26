Лолита о "гениальности" Опры Уинфри

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Программа "Oprah" просуществовала 25 лет

В среду в США вышел в эфир последний выпуск ток-шоу, которое в течение 25 лет вела популярная телеведущая Опра Уинфри. В передаче телезвезда выступала одна, рассказывая о том, как много значит для нее ее аудитория.

Многие телекритики соглашаются, что передача открыла новые законы жанра.

Фирменный стиль Опры Уинфри - советы и рекомендации из серии "помоги себе сам" и неожиданные откровения приглашенных знаменитостей. Опра Уинфри стала одной из самых влиятельных телезвезд в США.

Кроме того, 57-летняя ведущая считается самой богатой в мире чернокожей женщиной.

Но в чем ее секрет?

За объяснением программа "БибиСева" обратилась к российской телеведущей Лолите Милявской, которая вела несколько сходную программу под названием "Без комплексов".