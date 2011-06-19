Трудовая миграция в России: современное рабство?

Согласно данным МВФ, в Россию ежегодно приезжает 12,5 млн мигрантов.

Официальная российская статистика фиксирует цифры в два раза меньше, а квоты на трудовых мигрантов постоянно снижаются.

Однако российские власти не спешат реформировать систему миграционного контроля и выводить из тени миллионы нелегальных мигрантов.

Только по официальным данным, в 2010 г. в стране нелегально трудились более 3 млн рабочих.

Многие представители бизнеса бьют тревогу, говоря, что экономике уже сегодня не хватает рабочих рук, а эксперты называют сложившиеся условия для мигрантов современным рабством.

Репортаж Натальи Тузовской.