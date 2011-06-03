Суд над Ратко Младичем в Гааге

В пятницу в Гааге состоялось первое заседание международного трибунала по делу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича.

В ходе слушания ему были зачитаны 11 пунктов обвинений в геноциде и преступлениях против человечности, после чего судья Альфонс Ори спросил Младича, желает ли тот сделать заявление о невиновности или признать свою вину по каждому конкретному пункту или нет.

Младич заявил, что высказываться по поводу обвинений не будет, поскольку хочет более подробно ознакомиться с обвинительным заключением на 37 страницах, которое, по его словам, у него не было возможности прочитать накануне.