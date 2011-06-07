Хаос и кровь на улицах сирийских городов

В Сирии продолжаются акции протеста. Правительство страны грозит "решительными мерами" вооруженным людям, которых Дамаск винит в гибели 120 сотрудников сил безопасности в городке Джиср эш-Шугур на северо-западе страны.

Министр внутренних дел Сирии Ибрахим Шаар подчеркнул, что власти "не будут молчать по поводу вооруженных нападений, нацеленных на безопасность государства и его граждан".

До этого понедельника власти говорили о том, что с начала беспорядков в середине марта в стране погибли более 160 сотрудников служб безопасности. Правозащитники, в свою очередь, утверждали, что в общей сложности в Сирии было убито более 1200 человек.