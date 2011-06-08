Камета Темирбулатова: хорошо, когда есть люди, готовые помочь

Камета Темирбулатова, 41 год.

Камета одна из последних покидала Чечню в 1999 году. В течение двух недель она с двумя детьми укрывалась от бомбежки в подвале.

Дорога в Грузию была нелегкой, однако по прибытии, по её словам, чеченским беженцам сочувствовали и помогали.

Камета - одна из немногих беженцев из Чечни, которые смогли не только укрыться в Грузии, но и работать. Педагог по профессии, она начала преподавать в школе, обучая детей беженцев из Чечни.

Сегодня она работает в координационном совете чеченских беженцев и вместе с семьей ждет получения грузинского гражданства.