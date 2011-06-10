Однорукий гитарист подыграет Бон Джови

Ливерпульская группа "Peace Pirates", созданная одноруким гитаристом Китом Ксандером, победил в конкурсе на право подыграть Бон Джови во время концерта на стадионе "Old Trafford" в Манчестере.

Музыкантов, привыкшим к аудиториям в несколько сот человек в обычных клубах, ждет встреча с 50-тысячной аудиторией.

Несмотря на то, что первый учитель музыки пытался внушить Киту, что играть на гитаре, не имея одной руки, невозможно, юноша не сдался и теперь призывает всех инвалидов верить в свои силы и заниматься музыкой.

Репортаж Стюарта Поллитта.