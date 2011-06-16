Дерипаска намерен продавать энергию в Китай

Олег Дерипаска завершает строительство Богучанской ГЭС и намерен продавать электроэнергию в Китай.

Бизнесмен утверждает, что уже через через 4-5 лет Россия сможет поставлять в Китай до 15 миллиардов киловатт-часов в год.

В целом, по его словам, у России прекрасные шансы занять до 30% рынка в азиатских странах.

Однако жителям сел, находившихся на территории будущего водохранилища Богучанской ГЭС, приходится покидать свои дома. Территории в скором времени будут затоплены. По словам сибиряков, взамен они ничего не получают.