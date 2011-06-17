Афганские мигранты бегут в Европу

В Афганистане уже больше тридцати лет идет война. Средняя ежемесячная зарплата в стране составляет чуть больше 40 долларов. Средняя продолжительность жизни - 45 лет. Многие афганцы пытаются нелегально пробраться в Европу.

Если они хотят попасть в Грецию, они должны заплатить перевозчикам 7,5 тысяч долларов. Оттуда переезд во Францию обходится им в 4,2 тысячи долларов.

Многие живут на улицах Афин, другие рискуют жизнью, чтобы добраться до Великобритании. О их судьбе – в репортаже корреспондента Би-би-си Вивиана Уайта.