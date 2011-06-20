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Орангутанг пытается спасти птицу

  • 20 июня 2011

В интернете появились кадры, на которых обитатель дублинского зоопарка - орангутанг - пытается спасти ослабшую птицу.

По мнению служителей зоопарка, это показывает, что и животным свойственны такие качества как доброта.