Так ли плохо диким животным в цирке?

Группа британских парламентариев намерена представить в gарламент проект закона, запрещающего использование животных в цирковых представлениях.

Такую точку зрения в Вестминстере разделяют далеко не все, кто-то думает, что некоторого усиления положений существующего закона о правах животных будет вполне достаточным. Этой же точки зрения придерживается и Ассоциация владельцев цирков Великобритании.

Однако, если посмотреть на сайты защитников животных, то положение животных в цирках ужасно - они ведут неестественный образ жизни, с ними обращаются жестоко и грубо, им не хватает ни должного общения с себе подобными, ни элементарного жиненного пространства.

Мы решили взять быка за рога, и позвонили потомственному дрессировщику Аскольду Запашному.