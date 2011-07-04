Ратко Младича выставили из зала суда

"Я не буду Вас слушать!" - заявил судье в Гааге бывший военный лидер боснийских сербов Ратко Младич.
Он отказался выслушать судью, который зачитывал Младичу предъявляемые сербу обвинения.
Судье пришлось удалить Младича из зала.
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"Я не буду Вас слушать!" - заявил судье в Гааге бывший военный лидер боснийских сербов Ратко Младич.
Он отказался выслушать судью, который зачитывал Младичу предъявляемые сербу обвинения.
Судье пришлось удалить Младича из зала.