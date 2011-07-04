Ратко Младича выставили из зала суда

"Я не буду Вас слушать!" - заявил судье в Гааге бывший военный лидер боснийских сербов Ратко Младич.

Он отказался выслушать судью, который зачитывал Младичу предъявляемые сербу обвинения.

Судье пришлось удалить Младича из зала.