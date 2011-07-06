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Арт-квартал: веселые штрих-коды и неземной Париж

  • 6 июля 2011

На этой неделе в Арт-квартале: дизайн в мелочах, шведские хиты по-китайски и новые украшения парижских улиц.

А также: что такое искусство штрих-кода?!