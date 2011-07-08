Последняя премьера Гарри Поттера

В Лондоне прошел премьерный показ финального фильма "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2".

Фанаты сериала о юном волшебнике оккупировали Трафальгарскую площадь еще за несколько дней до премьеры.

Многие из них были одеты в костюмы героев популярной кинокартины.

В кинотеатр "Одеон" на Лестер-сквер от площади была проложена красная ковровая дорожка, по которой прошествовали актеры и создатели фильма.

Джоан Роулинг, автор книги, по мотивам которой были сняты все восемь фильмов о Гарри Поттере, сказала на церемонии, что она очень растрогана таким отношением читателей к ее героям.