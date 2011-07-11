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Электромобиль будущего от General Motors

  • 11 июля 2011

Новый электромобиль компании General Motors может ездить без водителя.

Машина развивает скорость до 40 км в час и проезжает без подзарядки до 40 км.

Корреспондент Би-би-си Джорн Мадслиен провел испытания автомобиля будущего.