Электромобиль будущего от General Motors

Новый электромобиль компании General Motors может ездить без водителя.
Машина развивает скорость до 40 км в час и проезжает без подзарядки до 40 км.
Корреспондент Би-би-си Джорн Мадслиен провел испытания автомобиля будущего.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Новый электромобиль компании General Motors может ездить без водителя.
Машина развивает скорость до 40 км в час и проезжает без подзарядки до 40 км.
Корреспондент Би-би-си Джорн Мадслиен провел испытания автомобиля будущего.