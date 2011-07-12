Раввин Довид Карпов не сомневается, что нападение на синагогу на северо-востоке Москвы было спланированной акцией.

Во вторник четверо молодых людей в масках бросили бутылки с зажигательной смесью в здание синагоги и скрылись. Внутрь здания бутылки не попали, пожар был потушен охраной и пожарными.

Раввин не исключает, что нападавшие могли мстить за недавний приговор членам Национал-социалистического общества. Пятерых активистов приговорили к пожизненному заключению за совершение убийств, покушения на убийство и попытку организации террористического акта.