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Как заставить пингвина полететь?

  • 15 июля 2011

После длительной охоты в открытом море, императорские пингвины возвращаются на берег, чтобы накормить птенцов.

Пингвины "выстреливают" из воды как ракеты, на несколько мгновений позволяя забыть, что они вовсе не умеют летать.